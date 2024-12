Fdi: Bertinotti ad Atreju dopo 18 anni, 'Schlein non va? Giusto discutere dove possibile'

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Sono già passati 18 anni dall'ultima volta ad Atreju? "Ricordo benissimo quella volta, sono contento di andare da qualunque parte dove si può discutere. Schlein non volle andare? Non ho titoli per dire se ha fatto bene o no, per quanto mi riguarda p...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – Sono già passati 18 anni dall'ultima volta ad Atreju? "Ricordo benissimo quella volta, sono contento di andare da qualunque parte dove si può discutere. Schlein non volle andare? Non ho titoli per dire se ha fatto bene o no, per quanto mi riguarda penso che se c'è la possibilità di andare e discutere è giusto farlo". A parlare, ospite di Rai Radio1, a Un Giorno da Pecora, Fausto Bertinotti, ex presidente della Camera e leader di Rifondazione Comunista.