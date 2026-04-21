L'omaggio di re Carlo III a Elisabetta per il centesimo compleanno

Roma, 21 apr. (askanews) – Re Carlo III ha reso un sentito omaggio a sua madre, la defunta Elisabetta II, con un videomessaggio in quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno, in cui si vedono immagini anche in bianco e nero della regina.Nel commovente ricordo il sovrano britannico si riferisce a Elisabetta come “cara mamma”, affermando che è rimasta “costante, ferma e totalmente devota alle persone che ha servito” per tutta la sua lunga vita.

La regina è morta all’età di 96 anni nel settembre 2022 dopo un regno durato 70 anni.”Molti dei tempi in cui viviamo ora, sospetto, potrebbero averla turbata profondamente, ma mi rincuora la sua convinzione che la bontà prevarrà sempre e che un’alba più luminosa non è mai lontana dall’orizzonte”, ha detto il re nel suo messaggio.E ha ricordato le parole di una giovane principessa Elisabetta a soli 14 anni, parlando in pubblico: disse che “ognuno di noi può fare la sua parte per rendere il mondo di domani un posto migliore e più felice”.

“È una convinzione che condivido con tutto il cuore”, ha aggiunto Carlo.