La pattuglia inclusiva "WeFly! Team" protagonista a Milano

Milano, 21 apr. (askanews) – L’inclusività protagonista sabato 18 aprile 2026, all’aeroporto di Milano-Bresso grazie al Wefly! Team, unica pattuglia al mondo in cui due dei tre piloti sono persone con difficoltà motoria e grazie alla giornata Pilota per un giorno, organizzata in collaborazione con l’Aero Club di Milano con il supporto e la partecipazione dell’Aeronautica Militare e dedicata alla promozione del volo per le persone con disabilità.

“Osa volare” è il motto in cui crede la pattuglia che, attraverso i battesimi del volo e la partecipazione a incontri motivazionali in scuole e associazioni, mette a disposizione la propria esperienza per incoraggiare in tutti, disabili e non, la voglia d’impegnarsi a fondo per realizzare i propri desideri. Si tratta di eventi che la pattuglia, nata nel 2007, organizza periodicamente, alternandoli alle esibizioni negli Air Show, in Italia e all’estero.

Il team è gemellato con la 46a Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare e collabora, all’occorrenza, con gli astronauti Samantha Cristoforetti, Luca Parmitano e Maurizio Cheli, con l’Esa, l’Asi e la stessa Aeronautica Militare, presente anche a Bresso con stand promozionali, simulatori meteo, postazioni di raccolta fondi per l’attività benefica Un dono dal Cielo, in favore di tre ospedali pediatrici italiani e un elicottero TH-500 della Squadriglia di Linate, in mostra statica.”L’iniziativa rappresenta un esempio straordinario di come lo sport e le esperienze condivise possano abbattere barriere, offrendo opportunità concrete di partecipazione e di emozione a ogni persona – ha scritto in una lettera inviato agli organizzatori il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli – il volo, in questo contesto, diventa simbolo potente di libertà, autonomia e superamento dei limiti, capace di generare fiducia e nuove prospettive.

Esperienze come questa dimostrano quanto sia importante promuovere attività inclusive che mettano al centro la persona, valorizzandone le capacità e creando occasioni di crescita, relazione e benessere. Desidero pertanto esprimere il mio sincero apprezzamento per l’impegno e la passione che rendono possibile questa iniziativa, capace di unire competenze, istituzioni e volontariato in un progetto di grande valore umano e sociale”. Oggi, il WeFly! Team è composto da Alessandro Paleri, leader, tetraplegico dal 1987, Marco Cherubini, gregario di sinistra, paraplegico dal 1995 e da Walter Mondani. Alessandro e Marco non usando le gambe, pilotano i loro aerei solo con le mani, grazie a un comando speciale che riunisce in un’unica leva il controllo del timone e del motore, progettato e realizzato dallo stesso Alessandro che è un ingegnere aerospaziale. Il supervisore all’addestramento è Erich Kustatscher, istruttore Vds con oltre 30mila ore di volo mentre il PR e Speaker è Pino Di Feo, pilota civile, giornalista professionista e ufficiale della Riserva Selezionata dell’Aeronautica Militare.Testimonial dell’Associazione nazionale piloti disabili Baroni Rotti con sede a Castiglion Fiorentino (AR), porta il tricolore italiano nei più importanti air show di tutto il mondo, ed è portavoce di un messaggio d’inclusività e resilienza: con il dovuto impegno, tutte le barriere possono essere superate e i sogni, anche i più difficili, possono diventare realtà. Il Generale di Brigata Luca Baione, Capo Reparto dei Servizi territoriali e di presidio del Comando Squadra Aerea-1a Regione Aerea ha portato ai partecipanti il saluto del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, Comandante CSA-1a RA e, nel suo indirizzo di saluto, ha evidenziato come la Forza Armata sia, da anni, particolarmente vicina alle attività e alla missione del WeFly! Team creando una connessione profonda non solo con i diversi ambiti del mondo del volo ma anche rafforzando il rapporto con il territorio e le sue diverse realtà, anche legate al mondo della disabilità. “Siamo davvero onorati dalle parole del ministro Locatelli che ringraziamo dal profondo del cuore – ha concluso, parlando a nome della pattuglia, Marco Cherubini, gregario sinistro e presidente dell’ASD WeFly! Team – e, naturalmente, siamo felici dalla presenza dell’Aeronautica a questo evento. Ancora una volta, le istituzioni hanno voluto rimarcare la loro vicinanza al mondo della disabilità e a quello che noi facciamo, attraverso la nostra attività, non solo per promuovere la cultura aeronautica a tutti i livelli ma, anche, per infondere nelle persone con disabilità che ci seguono la forza per affrontare con tenacia le sfide di fronte alle quali ci pone quotidianamente la vita. Vedere presente l’Aeronautica Militare e avere consapevolezza della vicinanza delle istituzioni italiane a eventi come questo è un valore aggiunto che, sicuramente, fa sentire tutti noi meno soli e più motivati”. Al termine dell’evento, Rinaldo Gaspari, presidente di Aopa Italia, l’associazione che riunisce i piloti e proprietari di aereo di tutto il mondo ha voluto omaggiare con una targa i piloti del team per ricordare lo storico sorvolo del 6 marzo 2026 sull’Arena di Verona, quando i 3 aerei del WeFly! Team, assieme al Cap-10 di Paolo Pocobelli unico pilota professionista disabile italiano, hanno avuto l’onore di aprire, per la prima volta nella storia, i Giochi Paralimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 disegnando nel cielo con i fumi i colori del Comitato Paralimpico Internazionale.