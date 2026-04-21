Israele, Katz: in Libano massimo impegno per disarmare Hezbollah

Roma, 21 apr. (askanews) – Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato che la campagna del suo Paese in Libano si è basata su pressioni diplomatiche e militari per disarmare Hezbollah, alleato dell’Iran. “L’obiettivo principale della campagna in Libano è disarmare Hezbollah e rimuovere la minaccia alle comunità del Nord (di Israele), attraverso una combinazione di misure militari e diplomatiche”, ha detto durante una cerimonia che celebra la giornata nazionale israeliana in memoria dei soldati caduti e delle vittime del terrorismo.Parlando della campagna israeliana contro il movimento sciita libanese, Katz ha detto di avere incaricato, assieme al primo ministro Benjamin Netanyahu, le forze di difesa israeliane di “agire con la massima forza, anche durante il cessate il fuoco, per proteggere i soldati (israeliani) in Libano da qualsiasi minaccia”.