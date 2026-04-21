Apple, dopo 15 anni finisce l'era di Tim Cook: arriva John Ternus

Roma, 20 apr. (askanews) – Cambio ai vertici di Apple. Tim Cook non sarà più il ceo; dopo 15 anni sarà sostituito da John Ternus, responsabile hardware dell’azienda di Cupertino. Cook, l’erede di Steve Jobs che ha saputo guidare l’azienda in anni importanti, con l’arrivo dell’IA, resterà presidente esecutivo e continuerà a ricoprire il ruolo di amministratore delegato per tutta l’estate, collaborando strettamente con Ternus per garantire una transizione senza intoppi a settembre 2026.In qualità di presidente esecutivo, Cook fornirà assistenza in determinati ambiti aziendali, tra cui il dialogo con i responsabili politici di tutto il mondo.

Ternus entrerà a far parte del consiglio di amministrazione, sempre a partire da settembre. Sebbene fosse considerato il favorito alla successione, questo passaggio non era previsto così presto.