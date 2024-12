Fdi: Crosetto, 'bene apprezzamenti Fini a Meloni, con lei percorso nuovo anche in Ue'/Rpt

Roma, 5 dic. (Adnkronos) - I complimenti di Gianfranco Fini oggi in Senato a Giorgia Meloni? "Lui è uno dei padri della destra, un apprezzamento di cui lo si ringrazia. Meloni non solo ha dato un percorso nuovo" alla destra "ma ha dato un approccio nuovo in Europa, diventando l...

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – I complimenti di Gianfranco Fini oggi in Senato a Giorgia Meloni? "Lui è uno dei padri della destra, un apprezzamento di cui lo si ringrazia. Meloni non solo ha dato un percorso nuovo" alla destra "ma ha dato un approccio nuovo in Europa, diventando leader dei Conservatori, per cui è una destra che è ancorata a valori passati ma ormai orientata e spinta verso il futuro". Lo ha detto Guido Crosetto, ministro della Difesa, prima di entrare nell'Aula del Senato. "Mi fa piacere che lo riconosca Fini, visto che ci sono stati periodi in cui non aveva avuto ottimi rapporti, quindi insomma mi fa molto piacere per il presidente del Consiglio. Io come sapete ho una storia leggermente diversa".