Fdi: Schlein invitata ad Atreju, segretaria andrà se c'è confronto con Meloni**

Roma, 26 nov. (Adnkronos) - Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fdi che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a par...

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Elly Schlein è stata invitata a partecipare ad Atreju, la festa di Fdi che si terrà a Roma a dicembre. Lo confermano fonti Pd. Stavolta la segretaria dem, che in un altra occasione aveva declinato l'invito, ha fatto sapere che è disponibile a partecipare solo se ci sarà un confronto a due con la premier Giorgia Meloni.