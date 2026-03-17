Fedez intervista Meloni a Pulp Podcast: "Schlein e Conte invitati ma ci hanno ignorato"

(Adnkronos) - Fedez con Mr. Marra intervista la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp Podcast. In vista della puntata che sarà online giovedì 19 marzo, il rapper sul proprio profilo Instagram pubblica un estratto video con alcune domande poste nel corso della chiacchiera. E con una sto...

(Adnkronos) – Fedez con Mr. Marra intervista la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a Pulp Podcast. In vista della puntata che sarà online giovedì 19 marzo, il rapper sul proprio profilo Instagram pubblica un estratto video con alcune domande poste nel corso della chiacchiera. E con una storia, i due conduttori del podcast si rivolgono in modo polemico a chi contesta la presenza della premier a pochi giorni dal referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e 23 marzo. “Abbiamo proposto a tutti i partiti italiani spazio per il confronto. Quelli che non avete visto hanno scelto di ignorarci. Ora non piangete”, scrive Mr Marra in una storia che Fedez ripropone: vengono mostrati gli screenshot delle email con la proposta di partecipazione a Pulp Podcast inviate a Elly Schlein, segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle. In passato, Pulp Podcast ha ospitato numerosi esponenti della politica – sostanzialmente di tutti i partiti – per interviste e discussioni su un ampio ventaglio di temi.

Nel promo, vengono mostrate alcune domande poste nell’intervista? “La nostra politica estera non è troppo subalterna agli Stati Uniti?”, “Ci può spiegare come funzionerebbe l’alta corte?”, “Su cosa siamo indipendenti?”.

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