Fedez si trova di nuovo nei guai, questa volta il suo addetto alla sicurezza è stato messo in manette.

Il rapper Fedez voleva introdurre le sue bevande a San Siro per mezzo del capo dei tifosi Luca Lucci e aveva anche progetti per acquistare la nota discoteca Old Fashion di Milano assieme a lui. Nonostante non sia indagato nell’indagine che ha smantellato le curve ultrà di Milano, il suo legame con Lucci e i suoi gregari, incluso il suo bodyguard Christian Rosiello, di 42 anni, arrestato come Lucci, viene messo in luce. Fedez non ha commentato la situazione. Solo due giorni fa, aveva condiviso una storia da Parigi in compagnia di Rosiello e un altro tifoso, Islam Hagag, noto anche come Alex Cologno, di 36 anni, altro arrestato del giorno. Queste persone erano presenti con il rapper su uno yacht a Porto Cervo l’agosto scorso. Sono state intercettate delle comunicazioni tra Fedez e Lucci riguardo a una richiesta del cantante di poter distribuire una bevanda da lui sponsorizzata nel stadio San Siro. Federico Lucia, così conosciuto il rapper Fedez, suggeriva di poter collaborare con una potenziale consulenza o un’azienda di loro proprietà, l’26 ottobre 2023. A dicembre, Fedez e Lucci discutevano anche di una persona di fiducia che potesse essere in carica della sicurezza del cantante e della sua famiglia. Ci sono state anche menzioni di incontri tra i due per discutere l’acquisto congiunto del locale Old Fashion.

Il giudice Santoro ha espresso che una serie di incidenti, per quanto riguarda le indagini, è certamente di interesse, non grazie alla partecipazione di Fedez, ma per via del fatto che dimostra come un gruppo di ultras del Milan sia diventato un’entità violenta dedita a missioni punitive, spesso su richiesta. Sotto accusa per associazione a delinquere, ci sono otto ultras del Milan, incluso un noto attacco su Cristiano Iovino ad aprile scorso. Il giudice fa riferimento a tale aggressione che si è verificata in seguito ad una controversia tra Fedez e Iovino (legata a un litigio con un altro cantante Tony Effe). In questi eventi, si nota il ruolo proattivo di Christian Rosiello, un ultra del Milan, che serviva come guardia del corpo per Fedez, che aveva già beneficiato di tale servizio da un altro membro della curva Sud.