Felici (Pomezia): "Sonepar uno degli stabilimenti e impianti logistica più innovativi"

Roma, 17 feb. (Adnkronos/Labitalia) – "Questo è un momento importante per la nostra città e ne sono molto grata: quando un'attività apre su un territorio porta risorse, benessere, lavoro e sviluppo. Questo è uno degli stabilimenti e degli impianti di logistica più innovativo, perché è stato appena realizzato con delle caratteristiche importanti. La città di Pomezia è un crocevia: siamo da sempre una città industriale importante ed è stata una delle città più importanti d'Italia. Oggi è un polo di logistica veramente prestigioso, a cui si guarda con attenzione perché ha la fortuna di essere alle porte di Roma, di avere tanto territorio a disposizione e di essere in un punto strategico". Così, la sindaca di Pomezia, Veronica Felici, nel corso dell’inaugurazione del nuovo polo logistico di Sonepar.

“Il Comune di Pomezia – spiega – insieme alla Regione Lazio e ai ministeri competenti, sta lavorando su tante tematiche: ci sono infrastrutture importanti che stanno al vaglio degli enti sovraordinati, insieme al Comune di Pomezia. Faremo la nostra parte, come Comune, per poter portare a terra le infrastrutture necessarie, perché per noi si tratta di una crescita fondamentale. Per quanto riguarda Sonepar, per noi è un lustro avere una realtà di tale calibro su questo territorio. Oltre all'attività che svolge Sonepar, infatti, è importante anche come viene svolta da essa, cioè con la massima attenzione al rispetto delle ultime normative per l'indipendenza energetica e per tutto ciò che ha messo in questi stabilimenti moderni".