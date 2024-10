Femminicidio a Gravina in Puglia: le figlie, in lacrime, dichiarano: "L'ha as...

A “Pomeriggio Cinque”, le donne raccontano: “Le ho detto di andarsene”

“Ha ingannato tutti, in particolare mia madre. Negli ultimi anni si comportava in modo diverso: voleva uscire e le mostrava affetto.” Così inizia il racconto delle figlie di Maria Arcangela Turturo, vittima del delitto perpetrato dal marito Giuseppe Lacarpia a Gravina in Puglia, dove è stata rinchiusa nell’auto in fiamme. Le loro parole sono state condivise durante la trasmissione di Canale 5.

Le figlie hanno descritto come, negli anni recenti, il loro papà fosse diventato più affettuoso e attento. Tuttavia, dietro a questo cambiamento, secondo loro si celava una vendetta: “Voleva punire mia madre,” dice una delle ragazze. Ricorda un episodio in cui il padre promise davanti a tutti: “Arriverà il giorno in cui ti ucciderò.” Una delle figlie rivela di aver esortato la madre a lasciare quell’uomo, ma lei era troppo legata alla sua casa e alla famiglia. “Quando c’erano litigi, si rifugiava da noi, ma poi desiderava tornare al suo posto. Si sentiva in colpa, ma non avrebbe dovuto,” aggiunge, visibilmente commossa.

Una delle ragazze rievoca gli ultimi momenti trascorsi con la madre in ospedale: “Mi ha detto: ‘Voleva uccidermi’.” Prosegue raccontando di aver notato i capelli bruciati della mamma e di aver chiesto il motivo. La madre rispose: “Mi ha chiuso in auto con delle fiamme.” Sottolinea come non si aspettasse un’azione così violenta da parte del padre, poiché dopo un periodo di cure sembrava essere in uno stato di calma.