Un accoltellamento che sconvolge la comunità

Un episodio di violenza domestica ha scosso il quartiere Monte Rosello alto di Sassari, dove una donna di cinquant’anni è stata accoltellata in modo brutale. L’aggressione è avvenuta nella tarda mattinata, lasciando la vittima in condizioni gravissime. La polizia, intervenuta prontamente, ha arrestato il presunto aggressore, un uomo di 55 anni, zio del marito della donna. Questo drammatico evento ha riacceso il dibattito sulla violenza di genere e sulla necessità di interventi più efficaci per prevenire tali atti.

Dettagli dell’aggressione e intervento delle forze dell’ordine

Secondo le prime ricostruzioni, la donna è stata colpita più volte con un coltello da cucina, riportando ferite gravissime che hanno compromesso un rene e un polmone. Dopo l’aggressione, la vittima è riuscita a rifugiarsi in una stanza e, una volta accertatosi che l’aggressore era andato via, ha chiesto aiuto a una vicina di casa. L’intervento tempestivo dei soccorsi ha permesso di trasportarla in codice rosso all’ospedale, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico per salvarle la vita.

Indagini in corso e contesto familiare

Le indagini sono attualmente in corso per chiarire il movente dell’aggressione e il rapporto tra la vittima e il presunto aggressore. Gli inquirenti stanno esaminando la dinamica dell’evento e le possibili motivazioni che hanno portato a questo atto di violenza. La polizia ha già raccolto testimonianze e prove sul luogo dell’aggressione, mentre la Scientifica è intervenuta per effettuare i rilievi necessari. Questo caso mette in luce non solo la gravità della violenza domestica, ma anche l’importanza di una rete di supporto per le vittime.