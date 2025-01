Femminicidio a Seriate: accoltellata dal marito in un supermercato

Un episodio di violenza in un luogo pubblico

Un tragico episodio di violenza domestica ha scosso la comunità di Seriate, in provincia di Bergamo, dove una donna di 39 anni è stata accoltellata dal marito, già denunciato per maltrattamenti. L’aggressione è avvenuta nel parcheggio di un supermercato Lidl, un luogo che normalmente dovrebbe rappresentare sicurezza e tranquillità per i cittadini. La vittima, di origine romena, è stata immediatamente trasportata in gravi condizioni all’ospedale, mentre il marito, Daniel Manda, di 48 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato bloccato e disarmato da alcuni clienti del supermercato.

Il litigio premonitore

La violenza non è avvenuta inaspettatamente. Solo il giorno prima, i due coniugi avevano avuto un acceso litigio in strada, ripreso dalle telecamere di “Pomeriggio Cinque”. Le immagini mostrano la donna che, visibilmente spaventata, implora il marito di lasciarla in pace, affermando che la loro relazione era finita. Questo scontro verbale, purtroppo, ha anticipato un dramma che si sarebbe consumato poche ore dopo, evidenziando come la violenza domestica possa manifestarsi anche in contesti pubblici, mettendo a rischio la vita delle vittime.

Il coraggio di un testimone

Stefano, un testimone oculare, ha raccontato la sua esperienza durante l’aggressione. Mentre passava con il suo furgone, ha notato l’uomo brandire un coltello contro la donna. Nonostante il pericolo, ha deciso di intervenire, cercando di distrarre l’aggressore e di soccorrere la vittima. La sua testimonianza mette in luce il coraggio di chi, di fronte a situazioni di emergenza, decide di non rimanere indifferente. Con l’aiuto di altri passanti, è riuscito a disarmare l’aggressore, evitando così che la situazione degenerasse ulteriormente. Questo episodio sottolinea l’importanza della solidarietà e della prontezza di reazione in situazioni di violenza.