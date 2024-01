Home > Video > Femminicidio Andria: Vincenza Angrisano Femminicidio Andria: Vincenza Angrisano

Oggi vi raccontiamo un caso di cronaca nera, l'ennesimo caso in cui una donna ha incontrato la morte per mano del marito mentre stava cercando di inseguire la sua libertà. Come nel caso della Cecchettin, anche per Vincenza Angrisano c'erano dei moniti ben chiari di pericolo che non andavano presi con leggerezza. Infatti, pochi giorni prima del suo omicidio, aveva inviato a una sua amica un messaggio vocale, che oggi risuona come un disperato grido di aiuto. Un omicidio spietato fatto da un uomo che, seppur separato dalla donna, non voleva perderla o vederla con un altro uomo che non fosse lui. Doveva essere sua, solo sua e di nessun altro, nemmeno appartenere a se stessa.