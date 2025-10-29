Home > Flash news > Femminicidio: da capigruppo Camera ok a dichiarazione di urgenza Ddl

Femminicidio: da capigruppo Camera ok a dichiarazione di urgenza Ddl

Roma, 29 ott (Adnkronos) – La Conferenza dei capigruppo della Camera ha dato il suo ok alla dichiarazione di urgenza sul Ddl femminicidio, in aula a Montecitorio dal 25 novembre.