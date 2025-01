Un caso inquietante a Cosenza

La Squadra mobile di Cosenza ha arrestato una coppia, marito e moglie, coinvolta in un caso di sequestro di una neonata. L’episodio è avvenuto intorno alle 18.30 e ha suscitato grande preoccupazione nella comunità locale. La donna, di 51 anni, originaria di Cosenza, e il marito, un cittadino senegalese di 43 anni, sono stati fermati nei pressi della loro abitazione a Castrolibero, un comune limitrofo.

La simulazione della gravidanza

Secondo le indagini, la donna avrebbe simulato una gravidanza per ben nove mesi, ingannando amici e familiari. Solo una settimana fa, aveva pubblicato sui social media un post in cui affermava di aver partorito un bambino. Questa messa in scena ha sollevato sospetti, portando le autorità a indagare sulla situazione. La neonata, trovata già vestita come un maschietto, è stata recuperata in buone condizioni, ma la vicenda ha lasciato tutti senza parole.

Le testimonianze e l’intervento delle autorità

Alcuni testimoni hanno riferito che la donna è stata avvistata per ore nei pressi della clinica, destando preoccupazione tra i passanti. L’intervento tempestivo della polizia ha permesso di risolvere rapidamente la situazione. Il pubblico ministero Antonio Bruno Tridico, presente sul luogo dell’operazione, ha dichiarato: “Caso risolto, siamo contenti”. Le indagini proseguono per chiarire ulteriormente i dettagli di questa inquietante vicenda e per garantire la sicurezza della neonata.