Ferrovie: Rfi, modifiche a circolazione su nodo Milano per lavori potenziamento infrastrutturale

Milano, 31 mag. (Adnkronos) – Cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale.

Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria subirà modifiche fra la notte di sabato 3 e domenica 4 giugno nel nodo di Milano, sulle linee Torino-Milano-Salerno, S9 Albairate – Seregno – Saronno; Milano Centrale – Bergamo, via Treviglio, S8 Milano – Lecco via Carnate, Milano Greco Pirelli – Brescia, Milano – Piacenza via Lodi, Como San Giovanni – La Spezia Centrale/Taggia Arma, Milano Centrale– Malpensa Aeroporto T2 e S11 Milano – Monza – Chiasso. Durante l’interruzione saranno svolte le attività per l’attivazione di nuove tecnologie.

I treni regionali e a lunga percorrenza subiranno deviazioni, limitazioni e rimodulazioni di orario. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sui siti delle imprese ferroviarie e nelle locandine allegate.