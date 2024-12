Festa del volontariato di Protezione civile in Fvg: un evento da non perdere

Un evento significativo per la comunità

Oggi, la Aerobase di Rivolto, situata in provincia di Udine, ospita la 23/a Giornata del volontariato di Protezione civile, un evento che riunisce circa mille volontari provenienti da tutto il Friuli Venezia Giulia. Questa manifestazione non è solo un momento di celebrazione, ma anche un’importante occasione per riflettere sull’impatto e il valore del lavoro svolto dai volontari nella comunità. La presenza di figure istituzionali di rilievo, come il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e il Capo Dipartimento della Protezione civile, Fabio Ciciliano, sottolinea l’importanza di questo evento.

Un programma ricco di attività

Il programma della giornata è denso di attività e momenti significativi. Tra gli eventi in programma, spicca un volo di addestramento delle Frecce Tricolori, che rappresenta non solo un momento di spettacolo, ma anche un simbolo di unità e professionalità. Questo volo, previsto per le ore stabilite, promette di incantare i presenti, offrendo un’esibizione che celebra il legame tra la Protezione civile e le forze armate. La manifestazione è un’opportunità per i volontari di incontrarsi, condividere esperienze e rafforzare i legami che uniscono le diverse associazioni operanti nel territorio.

Il valore del volontariato nella Protezione civile

Il volontariato è un pilastro fondamentale della Protezione civile, e la giornata di oggi serve a mettere in luce l’importanza di queste persone che, con dedizione e passione, si impegnano a garantire la sicurezza e il benessere della comunità. La Protezione civile non è solo un ente di emergenza, ma un sistema complesso che si basa sulla collaborazione tra istituzioni e cittadini. I volontari, con il loro lavoro instancabile, contribuiscono a costruire una rete di sicurezza e supporto che si attiva in caso di necessità. La celebrazione di oggi è un riconoscimento a tutti coloro che, in silenzio e senza cercare riconoscimenti, dedicano il loro tempo e le loro energie per il bene comune.