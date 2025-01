I duetti attesi al Festival di Sanremo 2024

Il 75esimo Festival di Sanremo si avvicina e con esso cresce l’attesa per la serata delle cover, prevista per venerdì 14 febbraio. Tra i duetti più attesi, spicca quello di Fedez e Marco Masini, che si esibiranno sulle note di ‘Bella str**a’. Questo brano, già di per sé controverso, promette di scatenare un acceso dibattito mediatico, soprattutto in relazione alle recenti vicende personali del rapper e all’ex moglie Chiara Ferragni.

Omaggi alla musica italiana e incursioni internazionali

La serata non si limiterà a questo. Infatti, ci saranno diversi omaggi alla canzone italiana, con artisti che reinterpretano brani storici. Goran Bregovich, noto maestro della musica balcanica, duetterà con Olly, portando sul palco ‘Il pescatore’ di Fabrizio De André. Inoltre, il duo Achille Lauro ed Elodie renderà omaggio a Rino Gaetano con ‘Tributo a Roma’, mentre Giorgia e Annalisa si cimenteranno in una performance di ‘Skyfall’ di Adele, promettendo emozioni forti e coinvolgenti.

Le polemiche dietro le quinte

Nonostante l’atmosfera festosa, il Festival di Sanremo 2024 non è esente da polemiche. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, ci sarebbero state tensioni tra manager, discografici e la Rai. Il conduttore Amadeus ha imposto regole severe, chiedendo agli artisti di non presentare brani originali, di evitare medley e di non portare sul palco ballerini o performer. Questa decisione ha sollevato malumori, poiché molti artisti avrebbero preferito avere maggiore libertà artistica, considerando i costi elevati legati alla partecipazione al festival.

In questo contesto, la serata delle cover si presenta come un evento a sé stante, con i risultati che non influenzeranno la classifica finale. Sarà interessante vedere come gli artisti si adatteranno a queste restrizioni e quali sorprese riserverà il palco dell’Ariston.