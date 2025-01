Un’edizione da non perdere

Il Festival di Sanremo 2025 si avvicina e con esso l’attesa per un evento che ogni anno cattura l’attenzione di milioni di italiani. Carlo Conti, alla guida della kermesse, aprirà il sipario dell’Ariston l’11 febbraio, con la finalissima fissata per il 15 febbraio. Questa edizione si preannuncia ricca di sorprese e cambiamenti significativi, a partire dalla programmazione delle trasmissioni Rai che andranno in diretta dalla città dei fiori.

Programmazione e trasmissioni

Per il 2025, la Rai ha deciso di mantenere una programmazione del daytime che non prevede il trasferimento completo a Sanremo, come avvenuto in passato. Solo alcune trasmissioni, come La volta buona e Playlist, andranno in diretta dalla città dei fiori, mentre altri programmi continueranno a essere trasmessi dagli studi di Roma. Questa scelta è stata motivata da esigenze logistiche e organizzative, con l’obiettivo di ottimizzare le risorse e garantire una gestione più fluida del lavoro quotidiano.

Novità artistiche e giurie

Il nuovo direttore artistico, Carlo Conti, ha già annunciato alcune importanti novità. Tra queste, il ripristino delle due categorie di cantanti in gara: i big, con un totale di 30 partecipanti, e le nuove proposte. Il regolamento prevede tre giurie che determineranno le classifiche: il televoto, la sala stampa e le giurie radio e web. Inoltre, il festival vedrà la partecipazione di ospiti di grande prestigio, tra cui Jovanotti e Damiano, insieme a nomi noti come Bianca Balti e Nino Frassica.

Co-conduttori e attesa del pubblico

La conduzione del festival sarà arricchita dalla presenza di co-conduttori di spicco, tra cui Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Nella quarta puntata, Mahmood si unirà a Geppi Cucciari, mentre l’ultima serata vedrà il duo Cattelan e Alessia Marcuzzi sul palco. Dopo l’addio di Amadeus, il pubblico è curioso di scoprire come Carlo Conti gestirà questa edizione, che si preannuncia unica e inimitabile. Gli italiani sono pronti a seguire con entusiasmo un festival che promette di lasciare il segno.