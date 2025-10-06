FI: Gasparri e Damiani, 'addolorati per scomparsa senatore Tatò&#...

Roma, 6 ott.-(Adnkronos) – "Apprendiamo con profonda tristezza la notizia della scomparsa del senatore Biagio Tatò, con il quale abbiamo condiviso l'impegno politico nel centrodestra. Tatò è stato un appassionato protagonista della vita pubblica, del quale ricordiamo l'impegno e la dedizione alla valorizzazione del territorio di Barletta, Andria, Trani. Ai suoi familiari va la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore".

Così il capogruppo al Senato Maurizio Gasparri e il senatore Dario Damiani di Forza Italia.