Fi: Salini responsabile Rapporti imprese, Ronzulli commissario Lombardia

Roma, 14 mag. (Adnkronos) – Silvio Berlusconi ha nominato l’onorevole Massimiliano Salini responsabile per i Rapporti con le associazioni imprenditoriali e gli imprenditori. Sarà chiamato -spiega una nota- a facilitare le relazioni con i rappresentanti del sistema produttivo italiano, una realtà di eccellenza che da sempre guarda con attenzione a Forza Italia e che ha bisogno come non mai, in tempi di penuria delle materie prime e di rialzi dell’energia, di ascolto e di sostegno.

Berlusconi ringrazia Salini per il grande lavoro svolto in qualità di commissario regionale di Forza Italia per la Regione Lombardia. In conseguenza del nuovo incarico all’onorevole Salini, Berlusconi nomina nuovo commissario di Forza Italia per la regione Lombardia la senatrice Licia Ronzulli. A lei -conclude la nota- i migliori auguri di buon lavoro per questo rilevante impegno in una Regione decisiva per Forza Italia e per tutto il centrodestra.