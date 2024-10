Fiducia in Stellantis: non abbiamo bisogno di liquidatori.

In relazione a quanto affermato, voglio sottolineare ciò che ho comunicato all’amministratore delegato di Stellantis durante l’audizione: non abbiamo bisogno di commissari per la liquidazione, Elkann deve presentarsi a rispondere di fronte allo Stato, in Parlamento.

Evidenziazione dei concetti chiave

Hanno beneficiato di prestiti bancari garantiti dallo Stato italiano nei momenti più critici del periodo pandemico e avevano assicurato il mantenimento degli stabilimenti e dei posti di lavoro. Ora è necessario che rendano conto alle Istituzioni, a noi tutti e ai lavoratori che si trovano in cassa integrazione a 1000 euro, ai quali inviano comunicazioni per incentivare l’acquisto di Maserati a prezzi scontati.

La dichiarazione di Giuseppe Conte

Questo è quanto afferma sui suoi social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. Nel suo post, il leader pentastellato condivide un articolo di un giornale che riporta la dichiarazione dell’amministratore delegato Carlos Tavares, in cui afferma che non si escludono licenziamenti per il rilancio di Stellantis.