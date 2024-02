Fiere: Mido 2024 chiude con 40mila presenze (+11%), 'raggiunto obiettivo prefissato'

Milano, 7 feb. (Adnkronos) – Mido, trade show internazionale dell’eyewear, che ha occupato 7 padiglioni dell’area espositiva e contato più di 1.200 espositori, ha chiuso l'edizione 2024 con circa 40mila presenze registrate nei 3 giorni di salone, facendo segnare +11% rispetto allo scorso anno. Lo rende noto l'organizzazione, sottolineando che l’incremento si è distribuito equamente fra italiani e stranieri. Questi ultimi, in particolare, sono arrivati da 160 Paesi del mondo, dall’Asia agli Stati Uniti passando da tutta Europa.

"Prima dell’apertura del salone -spiega il presidente di Mido, Giovanni Vitaloni- auspicavamo un incremento dei visitatori rispetto allo scorso anno. Grazie al lavoro di tutti e alla fiducia che il settore ci accorda ogni anno, abbiamo raggiunto l’ambizioso obiettivo prefissato. Tra gli stand degli espositori abbiamo rilevato buone performance delle vendite e un estremo interesse da parte dei buyer, presenti anche grazie alla collaborazione con Agenzia Ice, per il Made in Italy quale sinonimo di qualità, eccellenza e trasparenza. La presenza di tutta la filiera ha garantito dinamicità e diversità di domanda e offerta, confermando Mido l’unico salone del settore con questa caratteristica".

Il successo del salone dell’occhialeria passa anche attraverso la sua visibilità sui media tradizionali, quali giornali, radio e tv, i social network e le piattaforme digitali, non solo in Italia ma anche all’estero. Quest’anno sono stati circa 400 i giornalisti accreditati alla fiera e sono stati pubblicati oltre 150 servizi soltanto nei 3 giorni di Mido su media italiani, francesi, tedeschi, argentini, inglesi, americani, indiani, olandesi, per citarne solo alcuni.

Altrettanto significativa anche l’attività online dei tanti utenti che interagiscono con il salone attraverso la rete. Sui canali social sono state raggiunte il 50% in più di persone rispetto allo scorso anno e i contenuti dell'evento hanno generato oltre 2.000.000 di impression. Le interazioni sono state superiori a 250.000 e l’App è stata scaricata dal 25% in più di utenti, con un considerevole aumento del tasso di utilizzo, anche grazie al nuovo tool per gli espositori che permetteva di registrare i visitatori agli stand.

La piattaforma digitale Mido 2024 | Digital Edition, che conta quasi 12mila iscritti, ha visto un incremento delle showcase pages, passate dalle 650 unità del 2023 alle 845 di questo, a dimostrazione di quanto gli espositori ritengano sempre più strategico affiancare la partecipazione in presenza anche l’attività virtuale.