Fiere: RomaSposa diventa Urban, a gennaio novità per le nozze sfilano al Prati bus district

(Labitalia) – Stile, tradizione e innovazione per un nuovo evento dedicato al settore dei matrimoni che inaugura per la prima volta in un luogo dalle caratteristiche architettoniche uniche, nel centro della Capitale, tra le vie dello shopping: dal 20 al 22 gennaio 2023 il Salone internazionale della sposa si sposta al Prati bus district di viale Angelico 52 per la prima edizione di RomaSposa Urban, la manifestazione ibrida sul wedding in cui funzionalità digitali e incontri in presenza si aggiungono al classico mondo di RomaSposa.

La location innovativa, frutto di un importante progetto di riqualificazione dell’ex deposito Vittoria, non è infatti l’unica novità dell’edizione 2023. È stata sviluppata un’agenda degli appuntamenti, disponibile già da ora sul nuovo sito della manifestazione, che si traduce in una migliore opportunità di business per i circa 150 espositori che mostreranno le loro proposte per le nozze, con novità e tendenze per organizzare al meglio l’atteso giorno del sì, anche prima dell’inaugurazione del 20 gennaio.

Attraverso una vetrina online, che si aggiunge agli stand fisici in fiera, con l’utilizzo della nuova agenda digitale è possibile gestire gli incontri, ricevere messaggi diretti dai visitatori, controllare quante volte il profilo è stato inserito nei preferiti e iniziare ad ampliare la lista dei contatti, tutto attraverso il sito di RomaSposa Urban. Grazie alla bacheca, ogni espositore ha a disposizione un riscontro immediato, che permette di tenere sempre sotto controllo l'andamento della vetrina virtuale, raccogliendo le richieste di appuntamento dei visitatori direttamente per i giorni della manifestazione.

Un vantaggio anche per il grande pubblico che segue gli appuntamenti del Salone Internazionale della Sposa, oltre 30mila i visitatori dell’ultima edizione, che può usufruire dell’agenda online per controllare la lista degli espositori, consultare la scheda leggendo la descrizione e vedere servizi proposti, immagini e video. E' possibile prenotare gli incontri scegliendo tra gli slot disponibili nelle date dal 20 al 22 gennaio 2023, e il gioco è fatto. Una lista di appuntamenti, da gestire e consultare, sempre a portata di mano e modificabile online.

L’evento dedicato ai futuri sposi e a tutti gli appassionati del settore, da oltre 30 anni uno dei più attesi del calendario fieristico, è l’occasione per ricevere consigli che soddisfano le richieste più diverse, dal galateo al look, un viaggio a 360° nel mondo del wedding che ispira sogni e desideri, con novità e trend di tutte le categorie merceologiche. Nei tre giorni della manifestazione di gennaio 2023 tornano anche le sfilate, con più di 1000 abiti in passerella, realizzati sapientemente da atelier nazionali e internazionali, con modelli per la regina delle nozze, per lo sposo e da cerimonia. RomaSposa è una manifestazione che da sempre cattura altissima partecipazione da parte di pubblico e operatori per l’alta qualità e grande professionalità dei servizi offerti per il giorno delle nozze. In presenza e, da oggi, anche online.