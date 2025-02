Fiere, Sicam sold out: da tempo occupato tutto lo spazio disponibile

Pordenone, 18 feb. (Adnkronos/Labitalia) – Anche quest’anno Sicam è sold out. “Siamo davvero grati ai tanti gruppi industriali e alle imprese di tutto il mondo che, confermando la propria partecipazione e occupando già da tempo tutto lo spazio disponibile, saranno ancora una volta protagonisti di Sicam”, ha commentato Carolina Giobbi, cmo Salone internazionale dei componenti, degli accessori e dei materiali per l’industria del mobile. “Aprire un nuovo anno – ha detto – potendo annunciare che il prossimo ottobre il settore delle forniture e dei materiali per l’industria del mobile vivrà un intenso momento di business e di incontro, nonostante il momento economico non sia certo dei più entusiasmanti, è per noi motivo di grande soddisfazione e un segnale della fiducia di molti in un futuro che sarà certamente più positivo”.

La sedicesima edizione si terrà dunque dal 14 al 17 ottobre 2025 nella tradizionale sede di Pordenone Fiere, una edizione che manterrà ancora una volta quelle che da sempre sono le promesse di Sicam, così apprezzate dalla filiera del mobile: un appuntamento concreto, con una forte attenzione al prodotto, dove idee, visioni e trend sono di casa. Un’altra promessa che Sicam mantiene è la pubblicazione on line dell’elenco espositori con ampio anticipo rispetto alla data della manifestazione, così da permettere agli operatori da tutto il mondo di programmare la propria presenza nel miglior modo possibile.

Avviata anche la campagna di informazione e promozione dell’appuntamento: Sicam sarà infatti presente in tutte le fiere e negli eventi più importanti. I primi appuntamenti sono a Kbis (Kitchen and bath furniture show, a Las Vegas dal 25 al 27 febbraio), a Delhiwood (New Delhi, dal 6 al 9 marzo) e al Dubai Woodshow (dal 14 al 16 aprile).

Da quest’anno Sicam è socio effettivo di It-Ex, associazione nata per rappresentare gli organizzatori fieristici italiani di livello internazionale, sostenendo la promozione delle imprese italiane sui mercati esteri. (https://www.it-exhibition.com): un sistema che accoglie 26 mila espositori (di cui 11 mila stranieri) e oltre 2,8 milioni di visitatori, di cui 750mila dall’estero. "Siamo lieti – ha commentato Raffaello Napoleone presidente di It-Ex – di accogliere Sicam vera e propria eccellenza del settore fieristico italiano di rilevanza internazionale. Il suo ingresso rende ancora più forte il ruolo di rappresentanza dell'associazione, interlocutore privilegiato presso le istituzioni e tutti gli altri stakeholder delle filiere che rappresentiamo".

“La nostra scelta è da sempre essere dalla parte delle imprese, fornire un servizio efficace e di qualità per contribuire alla loro competitività”, ha concluso Carolina Giobbi. “I risultati che riusciamo a ottenere, le iniziative che mettiamo in campo, le partnership che definiamo con organismi e associazioni a 360 gradi in tutto il mondo sono parte di questa nostra mission”.

Sicam 2024, svoltasi lo scorso ottobre, ha richiamato a Pordenone 692 espositori (650 nel 2023) da 34 Paesi, su una superficie di oltre 41mila metri quadrati, di cui 19.135 metri quadrati netti espositivi (18.420 nel 2023); per incontrarli sono arrivati a Pordenone 9.243 aziende (8.916 nel 2023) da 118 Paesi (113 del 2023). Poco meno di 30mila le persone presenti in fiera nelle quattro giornate di manifestazione, di cui 23.542 visitatori e 5.368 espositori.