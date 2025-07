Fine vita: Fontana, 'non ho cambiato idea ma io non voto'

Roma, 25 lug. (Adnkronos) – "Non ho ancora visto il testo in arrivo dal Senato, quando lo vedrò potrò capire se è una legge che sta bene o meno. Io essendo l'unico che non voterà, su queste questioni evito di entrare perché tocca ai parlamentari trovare una soluzione". Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, alla Cerimonia del Ventaglio in corso a Montecitorio.

Sul fine vita, aggiunge, "non ho cambiato idea, c'è una formazione cultura personale".