Fine vita: Magi, 'ascoltare appello Laura Santi, questa legge non va bene'

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – “L’appello ai parlamentari lanciato da Laura Santi sui social a poche ore dalla sua morte tocca il cuore e contiene un messaggio fortissimo alla politica: questa legge sul fine vita non va bene perché punta a escludere questo diritto più che a regolamentarlo. Laura ha ragione e noi siamo con lei: la proposta di legge in discussione al Senato è un passo indietro rispetto alla sentenza della Consulta e, se approvata, i paletti posti rappresenterebbero un ostacolo all’esercizio di questo diritto nonché una vera e propria umiliazione per i malati che chiedono di mettere fine alle proprie sofferenze con dignità.

Meglio nessuna legge che questa legge. Il Parlamento finora si è dimostrato sordo a ogni appello: speriamo che le parole di Laura vengano ascoltate”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"Per rispondere alle esigenze delle persone che vivono la stessa situazione di Laura Santi e che ricalchi la pronuncia della Corte Costituzionale, ci sarebbe già la nostra legge depositata alla Camera che è in attesa di essere calendarizzata, così come c’è la proposta di legge popolare dell’Associazione Coscioni che sosteniamo convintamente: se davvero il parlamento vuole intervenire sul fine vita, basta la volontà politica e la dignità di dare una risposta a tante persone che chiedono solo di essere libere fino alla fine”, conclude Magi.