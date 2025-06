Fine vita: Magi, 'comitato etico governativo ennesimo paletto a legge che nasce male'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) - “Non bastava l’obbligo di cure palliative come condizione necessaria per accedere al suicidio assistito, non bastava l’esclusione del Servizio Sanitario Nazionale, ora c’è un altro paletto: il comitato etico scelto direttamente da Palazzo Ch...

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Non bastava l’obbligo di cure palliative come condizione necessaria per accedere al suicidio assistito, non bastava l’esclusione del Servizio Sanitario Nazionale, ora c’è un altro paletto: il comitato etico scelto direttamente da Palazzo Chigi, che dovrà decidere sui singoli casi. Pur di controllare la tua vita il governo di Giorgia Meloni si infila persino nel letto di morte.

La bozza della destra sul fine vita è vergognosa per la dignità della persona e, se davvero si tramuterà in testo di legge, c’è da sperare che non venga approvato, altrimenti sarebbe un passo indietro rispetto alla sentenza della Corte”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.