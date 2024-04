Finnair: "In Italia ci scelgono per volare in Giappone"

Finnair: "In Italia ci scelgono per volare in Giappone"

Helsinki, 22 apr. (askanews) - Giappone e Los Angeles sono le due destinazioni preferite dagli italiani che scelgono Finnair come compagnia aerea anche per i voli intercontinentali. Voli aumentati esponenzialmente, profitti in crescita, e la sfida del 2024 di raggiungere il 90% degli introiti rispet...

Helsinki, 22 apr. (askanews) – Giappone e Los Angeles sono le due destinazioni preferite dagli italiani che scelgono Finnair come compagnia aerea anche per i voli intercontinentali. Voli aumentati esponenzialmente, profitti in crescita, e la sfida del 2024 di raggiungere il 90% degli introiti rispetto al 2019, ovvero prima del Covid. Helsinki è un hub decisivo per raggiungere le destinazioni asiatiche e la parte occidentale degli Stati Uniti.

“La Finnair intende raggiungere un importante obiettivo nel 2024, ovvero arrivare a una capacità del 90% rispetto al 2019, ovvero prima del Covid. Per fare questo – sottolinea Javier Roig, Market Director Europe – abbiamo aumentato moltissimo i voli in Giappone, abbiamo Tokyo Narita tutti i giorni, abbiamo Tokyo Haneda, abbiamo Nagoya cominciamo in estate; ma abbiamo anche più voli in Europa, come Venezia in Italia che diventerà un volo giornaliero. Prima era un volo solamente per l’estate e adesso sarà un volo per tutto l’anno. Crediamo moltissimo nell’Italia. Dove volano gli italiani con noi? La metà vengono in Finlandia, l’altra metà transitano nel nostro hub di Helsinki per andare principalmente in Giappone dove come ho già detto abbiamo venti voli alla settimana, e poi viaggiano tantissimo verso la Thailandia, come Bangkok o Phuket. Vorrei ricordare che siamo l’unica compagnia europea con un volo regolare a Phuket, direttamente dalla capitale finlandese. Infine, gli italiani volano molto con Finnair verso la California perché i voli sono molto rapidi e dal nostro aeroporto di Helsinki impiegano meno tempo”, conclude Javier Roig.