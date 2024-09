Fiordaliso ha annunciato con dolcezza su Instagram di essere diventata nonna per la seconda volta.

Solo qualche ora fa, la rinomata artista ha condiviso un post particolare sul suo profilo Instagram: Fiordaliso è diventata di nuovo nonna e ha deciso di condividere questa emozione con i suoi fan tramite i social media. Già in precedenza aveva un nipote, Rebecca Luna, una dodicenne che è figlia del suo figlio maggiore, Sebastiano. La connessione tra Fiordaliso e la sua nipote è molto forte; durante una partecipazione al programma TV Verissimo, la cantante aveva discusso il loro stretto legame. Ora, tuttavia, il lieto evento è ulteriormente arricchito con un altro membro della famiglia, rendendo Fiordaliso una nonna che sa bilanciare il fascino della rockstar con l’amore di nonna. Il modo in cui Fiordaliso ha condiviso la gioia non è nuovo, poiché aveva pubblicato solo qualche settimana fa una foto della futura madre con il pancione su Instagram con la didascalia: “Siiiiiiiiii e da metà settembre di nuovo Nonna. Io troppo felice”, seguito da una profusione di cuoricini. Chiaramente, era evidente la sua felicità, e molti erano gli auguri che aveva ricevuto sia da personaggi famosi che da comuni mortali e follower. Tra questi c’era anche un messaggio molto speciale da Rosy Chin, che aveva incontrato l’anno scorso durante il suo soggiorno nella Casa del Grande Fratello. “Da la Zì a la Nò il passo è breve”, aveva detto, ricordando un momento della loro permanenza nella Casa più famosa d’Italia. Ora è giunto il momento di accogliere il nuovo membro della famiglia. Non sono state fornite informazioni sul nome o sul sesso del neonato, sebbene nelle interviste precedenti Fiordaliso aveva menzionato un nipotino.

“Mi scuso, ho poco tempo”, è stata la breve e potente frase con cui l’artista ha condiviso una dolce novità con i suoi seguaci, accompagnandola con uno scatto commovente in cui stringe a sé il proprio nipote, con uno sguardo pieno di sogni. Questo post ha riscosso un’esplosione di “mi piace” e di commenti, la maggior parte dei quali erano migliori auguri dei suoi numerosi fan. In conclusione, non ci rimane che estendere i nostri migliori auguri alla neo-nonna e ai freschi genitori!