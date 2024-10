Olivia Testa e Ansperto Radice Fossati Confalonieri: Matrimonio da sogno a Venezia con Fiorello come padre d'affetto

Olivia Testa, che è la figlia di Susanna Biondo, compagna di Rosario Fiorello, ha celebrato il suo matrimonio con Ansperto Radice Fossati Confalonieri. La cerimonia si è svolta a Venezia e la coppia è già in attesa di un bambino. Fiorello, insieme a Edoardo Testa, padre biologico della sposa, ha avuto l’onore di accompagnare Olivia all’altare.

Sfondo del matrimonio

L’evento ha avuto come sfondo il suggestivo Canal Grande, e, dopo il rito, gli sposi hanno continuato il festeggiamento su una gondola. Olivia considera Fiorello quasi un secondo padre, data la loro profonda amicizia. Durante la festa, ricca di balli e musica, Fiorello ha dedicato alcuni brani, tra cui “Il Mondo” e “Non sarà un’avventura” di Battisti, proprio mentre veniva servita la torta nuziale.

La torta nuziale

Il dolce era una spettacolare creazione a tre piani, decorata con panna e ornamenti floreali in tonalità rosa cipria, blu e bianchi. Gli invitati hanno condiviso un grande tavolo a forma di S, in perfetta sintonia con il tema rinascimentale scelto dalla coppia. Anche i partecipanti hanno aderito allo stile, mentre Olivia ha indossato un elegante abito a maniche lunghe con dettagli in sbuffo e una mantella bianca.

Il look degli sposi

I capelli sono stati sistemati e trattenuti con una ghirlanda di fiori. Alle orecchie, ha portato due piccoli orecchini di perle. Durante l’intera celebrazione, non ci sono stati cambi d’abito. Lo sposo ha indossato un vestito scuro con giacca, cravatta e camicia bianca. Anche il papà, Fiorello, ha scelto un completo di colore scuro abbinato a una cravatta. Per questa occasione speciale, ha anche deciso di radersi la barba che aveva mostrato nelle ultime immagini pubblicate.