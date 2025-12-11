Fiorentina vs Dinamo Kiev: Sfida Decisiva nella Conference League

La Fiorentina, attualmente in difficoltà nel campionato, si appresta a scendere in campo per un’importante sfida di Conference League. Oggi, giovedì 11 dicembre, i viola ospiteranno al Franchi la Dinamo Kiev, nella speranza di trovare finalmente una vittoria che possa risollevare il morale della squadra e dei tifosi.

La situazione attuale della Fiorentina è critica.

Dopo quattordici giornate di campionato, i viola occupano l’ultima posizione in classifica, avendo collezionato solo sconfitte e nessuna vittoria. La recente battuta d’arresto contro il Sassuolo, con un punteggio di 3-1, ha ulteriormente amplificato la crisi, lasciando l’allenatore Paolo Vanoli in cerca di un cambiamento decisivo nel suo approccio.

Situazione attuale delle squadre

In questa fase di gironi della Conference League, la Fiorentina si trova al 17esimo posto con soli 6 punti, frutto di due vittorie e due sconfitte. La squadra ha mostrato un buon inizio battendo Sigma Olomuc e Rapid Vienna, ma ha poi subito due pesanti sconfitte contro Mainz e AEK Atene. Questo rende la partita contro la Dinamo Kiev cruciale per le ambizioni di qualificazione ai playoff.

Dall’altra parte, la Dinamo Kiev, guidata dall’allenatore Igor Kostiuk, ha avuto un avvio di stagione difficile, con solo una vittoria in quattro partite. La formazione ucraina ha raccolto 3 punti, frutto di una netta vittoria per 6-0 contro Zrinjski, ma ha anche subito sconfitte pesanti contro avversari come Crystal Palace e Omonia Nicosia. La Fiorentina, quindi, rappresenta un’opportunità per entrambe le squadre di muovere la classifica.

Le probabili formazioni

Per quanto riguarda le formazioni, Vanoli sta considerando un cambio di modulo, passando a una difesa a quattro per cercare di dare una scossa alla squadra. Le probabili scelte lo vedono schierare un 3-5-2, con Martinelli in porta, accompagnato da Pongracic, Comuzzo e Ranieri in difesa. A centrocampo, Mandragora e Nicolussi Caviglia dovranno gestire le operazioni, mentre in attacco potrebbero agire Dzeko e Piccoli, con Kean in ballottaggio.

Dall’altra parte, la Dinamo Kiev dovrebbe schierarsi con un 4-3-3, puntando su Neshcheret tra i pali, e una linea difensiva composta da Karavaev, Zakharchenko, Thiare e Vivcharenko. Il trio di centrocampo sarà formato da Pikhalyonok, Mykhaylenko e Yatsyk, mentre in attacco cercheranno di far male a una difesa viola con Voloshyn, Ponomarenko e Redushko.

Come seguire la partita

La sfida tra Fiorentina e Dinamo Kiev si svolgerà oggi alle 18:45 e sarà visibile in diretta sui canali SkySport. Gli appassionati potranno seguire il match anche in streaming tramite l’app SkyGo e NOW, permettendo così a tutti di non perdere neanche un minuto dell’azione.

Questa partita rappresenta un crocevia per la Fiorentina, che deve necessariamente trovare il modo di evitare ulteriori delusioni e costruire una base solida per il futuro. La pressione è alta, e ogni punto sarà fondamentale non solo per la classifica, ma anche per il morale della squadra e dei suoi sostenitori.

Aspettative per la sfida

In un contesto di grande incertezza, la Fiorentina è chiamata a dimostrare carattere e determinazione. La sfida contro la Dinamo Kiev è un’opportunità per ripartire e tentare di invertire una stagione difficile. I viola, in cerca di una vittoria che manca da troppo tempo, dovranno scendere in campo con la giusta attitudine e concentrazione per non deludere le aspettative.