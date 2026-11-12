Firenze, l'ultimo film di Godard in una mostra-presentazione

Firenze, 12 nov. (askanews) – L’ultimo film di un protagonista assoluto della storia del cinema e dell’immagine più in generale. Il festival Lo schermo dell’arte di Firenze celebra Jean-Luc Godard con una mostra su “Scenario”, progetto finale della carriera del cineasta, che doveva unire teatro opera e cinema. E con l’esposizione dei cinque taccuini e di due film ecco che l’idea trova una sua realizzazione.

“Ci troviamo in una mostra – ha detto ad askanews la regista Mitra Farahani, curatrice dell’esposizione – ma non è una mostra. È una presentazione. È l’uscita del film, della sceneggiatura. L’ultimo film di Godard, realizzato tra il 2019 e il 2022. È importante sottolineare che questo modo di esporre i frammenti del film-sceneggiatura rappresenta una via per uscire dalla concezione tradizionale di film, così come viene distribuito nelle sale.

Qui, invece, si può osservare l’intero processo di realizzazione dell’opera”.I taccuini sono veri oggetti d’arte, si può intuire il vorticoso processo creativo e la molteplicità poetica delle fonti di ispirazione di Godard, e soprattutto si ritrova lui, il suo corpo, la sua voce, la sua immaginazione anche. “Abbiamo i materiali che rientrano nel corpus dei cosiddetti ‘film di carta’, nella prima parte -ha aggiunto Farahani – poi un film orale in cui Godard mostra il quinto quaderno e spiega come verrà realizzato il film.

E l’ultimo frammento, ovvero il film Scénario, che è stato creato proprio alla vigilia della sua morte. Non ci si può limitare a proiettare un film di 18 minuti, né basta esporre i materiali di Scénario per raccontare il progetto: bisogna mostrare tutto”.Ospitata a Palazzo Strozzi, la mostra dialoga ovviamente con la vocazione artistica del luogo e, in questo momento in particolare, anche con l’esposizione “Broken” dedicata al tema del frammento, con la sua forza intrinseca e misteriosa.