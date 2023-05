Fisco, Bottoni (Aepi): "Speriamo provvedimenti legge delega prima possibile"

Roma, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Auspichiamo che tra ottobre e novembre esca qualcosa" in materia di provvedimenti della legge delega di riforma del fisco "perchè le imprese non possono resistere così per 24 mesi". Lo ha detto Celestino Bottoni, vice president...

Roma, 30 giu. (Adnkronos/Labitalia) – "Auspichiamo che tra ottobre e novembre esca qualcosa" in materia di provvedimenti della legge delega di riforma del fisco "perchè le imprese non possono resistere così per 24 mesi". Lo ha detto Celestino Bottoni, vice presidente di Aepi e coordinatore Aepi professioni, intervenuto nel corso del convegno di oggi presso lo 'Spazio impresa' di Aepi a Roma su 'Delega fiscale. Cosa cambia per professionisti e imprese'.