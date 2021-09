Fisco: Mazzetti (Fi), 'con questo Governo e con noi non ci saranno nuove tasse'

Roma, 26 set. (Adnkronos) – "Forza Italia è un elemento essenziale, imprescindibile del Governo Draghi, che ha voluto e sostenuto fermamente, ma, come ha ribadito nell’ultimo intervento a 'Il Giornale' il nostro presidente Silvio Berlusconi, ha un punto fermo su cui non è disposta a cedere: le tasse, in particolar modo quelle sulla casa ed immobili.

Dunque, si mettano l'anima in pace coloro che vorrebbero nuove tasse, con il Governo Draghi non ci saranno nuove tasse, lo ha ricordato lo stesso premier, anche perché Forza Italia, al primo segnale in tal senso, darà battaglia”. Lo afferma la deputata di Forza Italia Erica Mazzetti.