Roma, 10 giu (Adnkronos) – "A chi ci accusa di aiutare gli evasori rispondiamo con i fatti, che non possono essere smentiti. Il governo ha raggiunto i risultati migliori nella storia all'evasione". Lo ha detto Giorgia Meloni agli Stati generali dei commercialisti, sottolineando: "Chi vuole fare il furbo non ha spazi e chi è onesto ma e' in difficoltà deve essere messo nelle condizioni di pagare quello che deve.

I numeri parlano chiaro".