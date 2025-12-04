Fisco: Ricciardi (Pd), 'sì alla mia legge, Imu azzerato per italiani all'estero per case piccole'

Roma, 4 dic (Adnkronos) - "Un passo concreto a sostegno degli italiani che vivono all’estero, ma continuano a mantenere legami con la loro terra d’origine”. Lo dice Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, autore della legge che ha avuto i...

Roma, 4 dic (Adnkronos) – "Un passo concreto a sostegno degli italiani che vivono all’estero, ma continuano a mantenere legami con la loro terra d’origine”. Lo dice Toni Ricciardi, vicepresidente del gruppo del Partito democratico alla Camera, autore della legge che ha avuto il via libera dell'aula di Montecitorio all'unanimità e che ora passa al Senato per il via libera definitivo.

La legge Ricciardi introduce tre fasce di agevolazione basate sulla rendita catastale degli immobili degli italiani residenti all’estero. Per le case con rendita fino a 200 euro l’Imu sarà completamente azzerata, per quelle con rendita tra 201 e 300 euro l’imposta sarà ridotta al 40%, mentre per le rendite tra 301 e 500 euro la riduzione sarà del 67%. Contestualmente, la Tari e la tariffa rifiuti saranno ridotte del 50%, con possibilità per i comuni di mantenere la riduzione dei due terzi.

"Abbiamo voluto confermare le proposte del Pd su Imu e Tari introducendo un sistema chiaro ed equo di agevolazioni basato sulla rendita catastale -continua Ricciardi- così da garantire un alleggerimento fiscale significativo a chi possiede immobili di piccola e media dimensione. Parliamo di circa 100 mila immobili, prevalentemente nei piccoli comuni, che beneficeranno in misura decrescente delle nuove agevolazioni. L’approvazione unanime alla Camera dimostra l’importanza e l’urgenza di questo provvedimento. Ora attendiamo il via libera del Senato per rendere definitiva questa misura a favore degli italiani all’estero che rappresenta un alleggerimento concreto per chi vive lontano dall’Italia, ma resta legato alla sua comunità e al suo Paese”, conclude.