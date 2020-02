Lavoro: Censis-Confcooperative, entro 2023 ogni 5 nuovi posti 1 arriverà da green

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Entro il 2023 ogni 5 nuovi posti di lavoro 1 arriverà dal green che già oggi vale il 2,4% del pil. E' quanto emerge da 'Smart & Green, l’economia che genera futuro', uno studio Censis Confcooperative che è stato illustrato nel corso di 'Green deal: il lavoro al centro', il seminario in corso a Firenze dove i settori della produzione lavoro e servizi, dell’agroalimentare e della pesca di Confcooperative si confrontano con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa.

Il green, si rileva nello studio, è il nuovo eldorado dell’occupazione italiana, da oggi al 2023 ogni 5 nuovi posti di lavoro creati dalle imprese attive in Italia 1 sarà generato da aziende ecosostenibili: oltre il 50% in più di quelli generati dal digitale, che non riuscirà ad andare oltre 214mila nuovi occupati, e il 30% in più di quelli prodotti dalla tutte le imprese della filiera salute e benessere, che si attesterà a quota 324 mila assunzioni.