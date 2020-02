Prescrizione: governo spaccato in Cdm, lodo Conte bis potrebbe slittare**

Roma, 12 feb. (Adnkronos) – Volano stracci nel governo alla vigilia del Cdm che dovrà varare la riforma del processo penale e il lodo Conte bis che punta a riformare la prescrizione del ministro Alfonso Bonafede. Accuse incrociate, pesantissime, soprattutto tra Pd e Iv, sullo sfondo gli attacchi social di hater alla deputata Lucia Annibali, simbolo della lotta alla violenza contro le donne e autrice del lodo con cui il partito renziano sperava di affossare la riforma del Guardasigilli.

Si rincorrono voci convulse. L'unica certezza è che il governo appare spaccato, la maggioranza balcanizzata esattamente come la scorsa settimana, quando dal vertice sulla giustizia uscì un'accordo a tre, con M5S-Pd-Leu da una parte e Italia Viva dall'altra a promettere battaglia.

Ora, a 24 ore del Consiglio dei ministri decisivo, si rinforzano in maggioranza voci di un possibile rinvio della misura che conterrà il lodo Conte bis (non è ancora chiaro se si tratterà di un decreto o di un ddl). Il lodo che crea un doppio binario per assolti e condannati potrebbe slittare.

Da via Arenula però assicurano che, semmai ci dovesse essere un rinvio, sarà solo dovuto a problemi tecnici, ritardi legati alla complessità della lodo da tradurre in legge. Per ulteriori mediazioni non c'è spazio, "un Conte ter non esiste", ha confermato ai cronisti Bonafede nel pomeriggio e ribadiscono con decisione in queste ore fonti ministeriali. Ma è comunque possibile che nel Cdm di domani arrivi solo la riforma del processo penale.

E anche qui potrebbe esserci qualche ostacolo inatteso. Iv, a quanto si apprende, ha chiesto un rinvio per approfondire, rinvio che non gli è stato concesso, e ora attende di vedere le carte e decidere il da farsi, visto che al momento non c'è ancora una versione definitiva del testo. Intanto tace il premier Giuseppe Conte, le cui dichiarazioni anche oggi erano attese dai cronisti ma non sono mai arrivate.