Agrigento: San Valentino centenario per nonna Caterina, sulla torta 100 candeline

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – Sarà una giornata di San Valentino più particolare del solito per l'agrigentina 'nonna Caterina', al secolo Caterina Lentini, che domani festeggerà i suoi cento anni. Nata il 14 Febbraio 1920, madre di tre figli, vedova e casalinga da sempre, Caterina assisterà in mattinata ad una messa che verrà celebrata presso la chiesa di San Gregorio a Cannatello e successivamente festeggerà con familiari e parenti in un locale del Villaggio Mosè. A fare gli auguri a 'nonna Caterina' ci sarà anche il sindaco di Agrigento Lillo Firetto che porterà alla neo centenaria gli auguri di tutta la città.