Musica: Concerto di Radio Italia Live torna a Palermo, 28 giugno al Foro Italico

Palermo, 13 feb. (Adnkronos) – Il Concerto di Radio Italia Live torna a Palermo anche quest'anno. Ad annunciarlo è stato Mario Volanti, editore e presidente Radio Italia: "Doppio appuntamento, doppio divertimento e doppio impegno – ha detto – Radio Italia Live – Il Concerto torna a Milano, come ormai da tradizione, e a Palermo, dove siamo pronti a rivivere e condividere grandi emozioni".

La tappa a Milano, in piazza Duomo, è fissata per domenica 7 giugno, mentre a Palermo il Foro Italico ospiterà la musica di Radio Italia Live domenica 28 giugno. "Grazie a Radio Italia per la costante attenzione alla grande musica e per l'attenzione a Palermo che ha sempre risposto in modo esemplare alla chiamata di Radio Italia con una straordinaria partecipazione e compostezza – ha commentato il sindaco Leoluca Orlando – Il 28 giugno l’appuntamento è per tutti a Palermo, per quella che sarà come sempre una splendida edizione, dove chi partecipa si sente parte di una grande dimensione comunitaria, in un clima assolutamente sereno.

Grazie e avanti insieme in condivisione e divisione di amore per la buona musica".