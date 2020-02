Pd: Gualtieri incontra Lula, 'rivederlo in libertà è stata bella emozione'

Roma, 13 feb. (Adnkronos) – "È stato un piacere poter riabbracciare l’amico Lula in questi giorni a Roma per incontrare Papa Francesco. Circa due anni fa ero andato a trovarlo nel carcere di Curitiba: rivederlo in libertà è stata una bella emozione". Così in un tweet il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri.