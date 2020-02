Milano: Pd Milano solidale con Sala, 'minacce non fermano buon lavoro'

Milano, 14 feb. (Adnkronos) – Il Pd di Milano è solidale con il sindaco Giuseppe Sala, duramente contestato da un gruppo di antagonisti stamattina nel quartiere periferico di Corvetto.

"Esprimiamo la nostra solidarietà al Sindaco Beppe Sala, accolto questa mattina al Corvetto da scritte offensive e diffamatorie, che hanno imbrattato anche le pareti all'ingresso del mercato di piazzale Ferrara appena ridipinte e abbellite con arcobaleni, dai bambini del quartiere", afferma la segretaria metropolitana del Pd, Silvia Roggiani.

"È paradossale, ma d'altronde sappiamo appartenga ai soliti contestatori l'uso dell'insulto gratuito, attaccare chi si sta impegnando in quella periferia – grazie anche al lavoro di Fondazione Cariplo in tanti quartieri – con iniziative di riqualificazione per aggredire il disagio sociale, ad esempio con nuovi centri di aggregazione.

Non saranno certo queste minacce a fermare il buon lavoro del sindaco e di tutta la giunta in tanti quartieri meno centrali della città. Il Partito Democratico, con i consiglieri e militanti del Municipio 4, si impegna a rimuovere le scritte e ripulire i murale".