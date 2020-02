Ue: De Luca (Pd) a Lega, 'Ilalexit a giorni alterni insopportabile e pericoloso'

Roma, 16 feb. (Adnkronos) – "Continuano le insopportabili capriole leghiste sull'Europa. Invocare l'Italexit a giorni alterni è pericoloso e irresponsabile. Il sovranismo è il peggior nemico degli interessi nazionali. Rilanciare l'Ue è l'unica strada per difendere il presente e il futuro del nostro Paese". Lo scrive in un tweet Piero De Luca, deputato Pd e capogruppo in Commissione Politiche dell'Unione europea alla Camera.