Mafia: Boccassini, 'perché non è stato sentito Tinebra su colloqui con Scarantino?'**

Caltanissetta, 20 feb. (Adnkronos) – "Sa quante volte in questi trenta anni mi sono chiesta perché la magistratura nissena non ha interrogato il Procuratore Tinebra su questi fatti?". Ilda Boccassini replica così, stizzita, all'avvocato di parte civile Fabio Repici, che nel processo sul depistaggio Borsellino, le chiede perché non aveva mai detto che "l'allora Procuratore capo di Caltanissetta Giovanni Tinebra si chiudeva per ore in una stanza con Vincenzo Scarantino" prima "degli interrogatori" con lo stesso falso pentito che con le sue dichiarazioni ha fatto condannare ingiustamente degli imputati per la strage di via D'Amelio.