Sicilia: Consulta respinge impugnativa governo, ok a stabilizzazione catalogatori

Palermo, 20 feb. (Adnkronos) – La Corte Costituzionale dà ragione alla Regione siciliana e dà il suo ok alla stabilizzazione dei catalogatori. "La Corte Costituzionale – si legge in una nota della Presidenza – ha riconosciuto legittimo l’articolo 66 della legge regionale 8/2018, dichiarando non fondata la censura promossa dal governo nazionale. Infatti, secondo la Consulta, la Regione siciliana ha il diritto di ricomprendere il personale dei catalogatori e esperti catalogatori nella 'definizione della dotazione organica dell’amministrazione regionale', in quanto essa è funzionale 'alla realizzazione di esigenze organizzative dell’amministrazione pubblica siciliana'".

La Corte, in particolare, ha stabilito che "la disposizione regionale costituisce espressione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli uffici e degli enti regionali, di cui all’articolo 14 lettera P), della Statuto della Regione Siciliana".

Il governo regionale è pertanto abilitato a procedere alla stabilizzazione di catalogatori e esperti catalogatori.