Coronavirus: Zingaretti, 'Salvini si vergogni, si conferma inadatto a governo Paese' (2)

(Adnkronos) – "Io sono stato tra i primi ad essere chiamato per il ruolo che ricopro" di presidente della Regione Lazio "su quanto avveniva con il team dello Spallanzani, tra le prime persone che tutti i giorni si sta occupando di questo tema senza sparate teatrali", aggiunge Zingaretti.

"Per garantire che la scienza faccia il suo corso, per seguire i pazienti, e in rapporto strettissimo con il presidente del consiglio, stiamo seguendo lo sviluppo di questa vicenda. Non ci sfugge che siamo in un passaggio delicatissimo della vita e della tenuta del sistema Italia, senza che questo generi panico o allarmismo. La situazione è grave e finito questo intervento lascerò l'assemblea per partecipare alla riunione della Protezione Civile".