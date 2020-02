Cremona: sindaco ordina stop immediato a eventi in musei, teatri e attività sportive

Milano, 22 feb. (Adnkronos) – Dopo l'ordinanza con cui ha chiuso tutte le scuole, il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti ha ordinato lo stop a qualsiasi evento pubblico in città, anche all'interno di musei e teatri. Sul sito del Comune, è stato pubblicato "il divieto immediato" alle "manifestazioni ed eventi pubblici in programma su aree pubbliche o all'interno di musei e teatri, nonché tutte le manifestazioni e le attività sportive non professionistiche promosse da federazioni, enti, associazioni e societa' sportive".