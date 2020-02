Coronavirus: Calenda vs Libero, 'governo intervenga contro cialtronaggine'

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – "Non ho mai querelato un giornalista, da sostenitore della democrazia liberale (al contrario di Libero) considero sacra la libertà di stampa, ma la cialtronaggine in questo caso va oltre il lecito. Spero che il Governo, di cui sono all’opposizione, intervenga". Lo scrive su twitter Carlo Calenda postando la foto della prima pagina di Libero in cui si legge 'Prove tecniche di strage, il governo agevola la diffusione del virus'.